Московский ЦСКА заключил новый контракт с форвардом Иваном Телегиным. По новому соглашению, 27-летний хоккеист проведет в стане армейской команды еще один сезон.

В минувшем чемпионате Континентальной хоккейной лиги Телегин сыграл в 49 встречах «регулярки», в которых набирал 22 (6+16) очка, завершив сезон с показателем полезности «+14» и 26 минутами штрафного времени. Телегин в среднем находился на льду около 14 с половиной минут за игру. Также Телегин провел 20 матчей в плей-офф Кубка Гагарина, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной голевой передачей.

Вместе с ЦСКА Телегин впервые стал обладателем Кубка Гагарина. В мае он принял участие в чемпионате мира по хоккею в Братиславе, частенько выполняя роль 13-го нападающего.