Футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью экс-игрока «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.

Сообщение пресс-службы было опубликовано в «Твиттере» клуба.

Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Хосе Антонио Рейеса. pic.twitter.com/hAyoz6OlRd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) June 1, 2019

Напомним, сегодня, 1 июня, стало известно, что Хосе Антонио Рейес погиб в Севилье в результате дорожно-транспортного происшествия. О подробностях случившегося пока не сообщается.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», затем перешел в лондонский «Арсенал», где стал чемпионом Англии. После этого футболист защищал цвета «Реала», «Атлетико» и «Севильи». В 2016 Рейес перешел в «Эспаньол», затем играл за «Кордобу». Его последним клубом была «Эстремадура».

В составе национальной сборной Испании Рейес провел 21 матч и забил четыре гола. В его активе участие в чемпионате мира 2006 года.

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