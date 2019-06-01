Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева показала видео, на котором исполняет песню Леди Гаги вместе с американским экс-фигуристом Джонни Вейром.

Спортсмены принимают участие в гастрольном туре ледового шоу «Fantasy on Ice», которое проходит в Японии. Во время выступления Елизаветы Туктамышевой под композицию «Shallow» Леди Гаги Медведева и Вейр подпевали, стоя у бортика.

Напомним, ранее Медведева станцевала с Туктамышевой, разминаясь перед выступлением.

Ранее сообщалось, что во время показа шоу в префектуре Тиба произошло землетрясение. Происшествие совпало с выступлением российских фигуристов.

Во время подземных толчков на льду находился двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Он был вынужден прервать свой номер, так как шоу приостановили. Оно продолжится после перерыва.