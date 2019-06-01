В Сербии стартовал волейбольный матч между сборными Японии и России в рамках Лиги наций. Игра проходит на стадионе «СПЦ Войводина» в городе Новый сад.

Для сборной России этот матч станет вторым в рамках первого тура соревнований. На старте турнира команда встречалась с Францией и потерпела поражение со счётом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков.

Напомним, на предварительном этапе турнира, который проходит в период с 31 мая по 30 июня, команды сыграют каждая с каждой в один круг по туровой системе. В соревновании принимают участие шестнадцать сборных.

Финальная стадия будет проходить в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.