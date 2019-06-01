Матч по регби в городе Цанин в южноафриканской провинции Лимпопо был остановлен из-за забавного инцидента. Прямо во время игры на поле вышли бегемоты и начали есть траву.

Как сообщает газета Far North Bulletin, животные могли оказаться на стадионе из-за того, что поблизости находится река Летаба. Именно там обычно и обитают бегемоты. Весь день они находились у воды, спасаясь от сильной жары, а вечером, когда погода стала более прохладной, отправились на поиски пищи.

Отмечается, что для северо-восточной части ЮАР нашествие бегемотов — это не редкость, животные могут свободно разгуливать по улицам. Из-за этого на дорогах даже установлены специальные предупреждающие знаки.