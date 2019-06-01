Мужская сборная России по волейболу продолжает выступление в Лиге наций. Сегодня, 1 июня, команда встретится со сборной Японии. Игра начнётся в 17:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Для сборной России этот матч станет вторым в рамках первого тура соревнований. На старте турнира команда под руководством Туомаса Саммельвуо встречалась с Францией и потерпела поражение со счётом 1:3 (19:25, 22:25, 25:20, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Егор Клюка, набравший 20 очков.

Сегодняшний матч будет проходить в Сербии на стадионе «СПЦ Войводина» в городе Новый Сад.

Финальная стадия турнира состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.