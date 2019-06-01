Финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», начнётся с минуты молчания в память о погибшем Хосе Антонио Рейесе. Игра будет проходить в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 1 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Сегодня стало известно, что бывший игрок «Севильи» и национальной сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 35-ти лет.

Рейес начинал карьеру в «Севилье», затем перешел в лондонский «Арсенал», где стал чемпионом Англии. После этого футболист защищал цвета «Реала», «Атлетико» и «Севильи». В 2016 Рейес перешел в «Эспаньол», затем играл за «Кордобу». Его последним клубом была «Эстремадура».