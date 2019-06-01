Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал изменения в формате многодневки «Тур де Ски». Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение заменить заключительную гонку преследования в гору на масс-старт.

Бородавко признался, что пока не знает всех подробностей. Тренер пояснил, что на сборе узнает, почему и как принималось данное решение — тогда будет полное понимает происходящего.

«Я пока и не расстроен, и не доволен, нужно понимать какие бонусные секунды будут, нужно смотреть на сколько изменятся правила», — сказал тренер, слова которого приводит Sport24.