Российский фигурист Александр Самарин поделился ожиданиями от предстоящего сезона 2019/20.

В интервью ФФККР Самарин заявил, что в новом сезоне планирует стабильно исполнять четверной флип. Фигурист начал делать этот прыжок достаточно недавно — впервые он включил его в программу на чемпионате Европы. На данный момент элемент получается нестабильно, но Самарин рассчитывает, что к новому сезону сможет улучшить технику исполнения прыжка.

«Что касается целей на новый сезон — нужно показывать то, что мы делаем на тренировках, — заявил фигурист. — Конечно, поднимать вторую оценку».

Напомним, в минувшем сезоне Самарин завоевал серебряную медаль чемпионата Европы, уступив лишь испанцу Хавьеру Фернандесу. Затем спортсмен фигурист неудачно выступил на личном и командном чемпионатах мира.