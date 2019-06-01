Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер заявил, что не обижается на главного тренера сборной России Станислава Черчесова за то, что тот не включил игрока в заявку на домашний чемпионат мира по футболу.

«Никаких обид на Черчесова у меня нет, — заявил Нойштедтер. — Я расстроился, что меня не было на чемпионате мира, а не обижался на тренера».

Напомним, на данный момент Нойштедтер находится в расположении сборной России. Сбор национальной команды стартовал 30 мая в подмосковном Новогорске, команда готовится к отборочным играм на чемпионат Европы 2020 года. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.