Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Полины Цурской завершить спортивную карьеру.

На своей странице в «Инстаграме» Тарасова опубликовала совместное фото с Цурской. «Голубка, старайся! Всё у тебя получится!», — написала Тарасова под публикацией.

Напомним, о решении Цурской завершить карьеру стало известно вчера, 31 мая. 17-летняя фигуристка отметила, что к такому решению она шла довольно давно. Спортсменка пояснила, что не дело не в усталости — она начала отчетливо понимать, что ей нужно определиться: либо оставить все как есть, поступать в институт физкультуры и учиться на тренера, либо прощаться с фигурным катанием и получать хорошее образование в абсолютно иной сфере.