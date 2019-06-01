Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном проведении товарищеского матча с «Барселоной».

Медведев заявил, что никакие переговоры не ведутся, но возможность проведения матча еще есть. «Ситуацию осложняет фактор времени, потому что в августе у нас уже идёт чемпионат», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС. Медведев пояснил, что оставшегося времени будет недостаточно, чтобы хорошо подготовиться.

По мнению гендиректора «Зенита» матч может состояться в 2020 году. «Скорее всего, мы проведём этот матч в следующем календарном году, — сказал Медведев. — Шансы, что летом сыграем, очень невелики».

Напомним, ранее появилась информация, что матч может состояться 1 августа 2019 года на «Газпром-Арене».