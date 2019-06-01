Российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал изменение формата многодневки «Тур де Ски». Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение заменить заключительную гонку преследования в гору Альпе де Чермис на масс-старт.

«Какой кошмар. Согласны?» – написал Устюгов на своей странице в «Инстаграме».

Победителя «Тур де Ски» будут определять после финиша всех участников по суммарному времени в генеральной классификации. По мнению организаторов, нововведение позволит сделать гонку более зрелищной и захватывающей.

Напомним, ранее своё недовольство по поводу нововведений выразила президент ФЛГР Елена Вяльбе. Специалист отметила, что во время гонки с общего старта спортсмены потеряют возможность обгонять друг друга.