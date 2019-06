View this post on Instagram

А вы следите за киберспортом? Первого и второго июня пройдет Европейский финал киберспортивного чемпионата PMCO (PUBG Mobile Club Open), в котором Россия будет представлена несколькими командами. От всей души желаю нашим большой удачи и победы на турнире. Уверен, они все достойно представят нашу страну на турнире! PUBG MOBILE игра №1 в России в своей категории. Безусловно, к категории киберспортсменов меня отнести тяжело =) Но когда выдается свободное время я сам с удовольствием теперь в нее играю #PUBGMOBILE #PMCO