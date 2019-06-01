Бывший российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что старается следить за киберспортом.

На своей странице в «Инстаграме» Шипулин сообщил, что наблюдает за киберспортивным чемпионатом PMCO (PUBG Mobile Club Open), в котором скоро состоится Европейский финал. Экс-биатлонист пожелал российским киберспортсменам удачи и победы на турнире. Шипулин добавил, что его самого нельзя отнести к категории киберспортсменов, но в свободное время он с удовольствием играет в PMCO.

Напомним, Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года, последними его соревнованиями стала Рождественская гонка в Гельзенкирхене. После ухода биатлонист объяснил, почему решил не заниматься тренерской деятельностью. Шипулин заявил, что олимпийские чемпионы редко становились хорошими тренерами, поскольку не могли подобрать необходимую подготовку для каждого спортсмена.