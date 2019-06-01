Первая ракетка мира японка Наоми Осака вылетела с розыгрыша «Ролан Гаррос». В матче третьего тура спортсменка уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой со счётом 4:6, 2:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 19 минут, за это время Осака выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Синякова трижды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Синякова поборется с американкой Мэдисон Кис, которая выбила из борьбы россиянку Анну Блинкову.

Напомним, действующей победительницей Открытого чемпионата Франции является представительница Румынии Симона Халеп.