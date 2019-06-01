В Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Перед началом матча букмекеры проанализировали, на победу какой команды рассчитывают российские болельщики.

По информации аналитиков, 90% россиян не сомневаются в победе «Ливерпуля», ещё 8% будут поддерживать «Тоттенхэм». 2% считают, что команды не смогут выявить победителя в основное время.

Напомним, игра будет проходить на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 1 июня, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В полуфинале Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбил из борьбы каталонскую «Барселону», «Тоттенхэм» преодолел голландский «Аякс». Сегодняшний матч начнётся с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке сборной Испании Хосе Антонио Рейесе.