Российская теннисистка Анна Блинкова вылетела в третьем круге розыгрыша «Ролан Гаррос». Спортсменка встречалась с представительницей США Мэдисон Кис и потерпела поражение со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6.

Продолжительность поединка составила 1 час 54 минуты, за это время Блинкова три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету американки три эйса, четыре ошибки на подаче и пять реализованных ошибок.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Кис предстоит сыграть с представительницей Чехии Катержиной Синяковой, которая выбила из борьбы первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

Напомним, действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является румынка Симона Халеп.