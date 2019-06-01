Полузащитник футбольного клуба «Монако» Сеск Фабрегас отреагировал на известие о гибели бывшего игрока «Севильи» Хосе Антонио Рейеса.

На своей странице в «Твиттере» Фабрегас опубликовал трогательное письмо, адресованное Рейесу. В своём послании Фабрегас назвал погибшего игрока своим первым большим другом в мире большого футбола. «Скромный парень, всегда с улыбкой на лице, отличный футболист и замечательный человек», — написал Фабрегас. Игрок добавил, что между ними на поле существовала особенная связь. По мнению футболиста, его день не мог начаться хуже.

«Я никогда не забуду тебя, мы никогда не забудем тебя. Всегда в наших сердцах. Покойся с миром, Хосе Антонио Рейес», — подытожил Фабрегас.

Напомним, Рейес погиб в результате автомобильной аварии.