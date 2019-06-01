В Мадриде стартовал финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречаются английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Игра проходит на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

Матч начался с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейесе. Футболист скончался сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия.

«Ливерпуль» добрался до финала главного клубного турнира, выбив из борьбы каталонскую «Барселону». «Тоттенхэм» с трудом преодолел «Аякс».

Ранее сообщалось, что российские болельщики не сомневаются в победе команды Юргена Клоппа. На успех «Тоттенхэма» поставили лишь 8% россиян. 2% считают, что команды не выявят победителя в основное время, остальные отдали предпочтение «Ливерпулю».