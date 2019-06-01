Знаменитый британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер проведут бой-реванш в 2020 году.

«Сначала Луис Ортис, потом Тайсон Фьюри. Я ни в коем случае не забыл про Ортиса – он опасный боец. Все контракты уже официально подписаны», – сообщил Уайлдер.

По информации Mirror, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен подтвердил, что реванш действительно согласится. Однако на данный момент Фьюри сосредоточен на поединке с Томом Шварцем, который состоится 15 июня.

Следующий бой Уайлдера будет проходить 28 сентября. Боксёр выйдет на ринг против Луиса Ортиса и будет защищать титул чемпиона WBC.

В боксерском поединке за титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, который состоялся 1 декабря прошлого года, судьи победителя не выявили.