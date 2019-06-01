В Мадриде состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором примут участие английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра будет проходить на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 1 июня, стартовый свисток к началу матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В полуфинальной стадии главного клубного турнира «Тоттенхэм» с трудом преодолел голландский «Аякс». «Ливерпулю» удалось выбить из борьбы каталонскую «Барселону».

Сегодняшний матч начнётся с минуты молчания в память о бывшем игроке сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Футболисту было 35 лет.