«Сент-Луис Блюз» на своей арене принимает «Бостон Брюинз» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра, которая проходит на стадионе «Энтерпрайз-центр», началась в 03:00 по московскому времени.

На данный момент после двух сыгранных матчей счёт в серии равный — 1:1. В первой игре, которая состоялась в Бостоне, одержали победу хозяева встречи. Во втором матче сильнее оказались игроки «Сент-Луиса: игра проходила на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Следующий поединок между командами состоится 4 июня и начнётся в 03:00. Пятый матч будет проходить в Бостоне 7 июня.