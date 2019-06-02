«Томь» встретится с «Уфой» в рамках второго переходного матча за право выступать в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Игра состоится на стадионе «Труд» в Томске сегодня, 2 июня, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Также сегодня состоится ещё один стыковой матч — между самарскими «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом». Игра будет проходить на стадионе «Самара-Арена», её начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

В первом матче «Томь» проиграла «Уфе» со счётом 2:0. Уфимцы забили по голу в каждом из таймов. На 28-й минуте отличился нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, а на 81-й автоголом отметился Исмаил Эдиев. «Крылья Советов» в первой встрече одержали волевую победу над «Нижним Новгороде». Самарский клуб играл в гостях и одержал победу со счётом 3:1.