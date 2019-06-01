Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков поделился мнением об изменении формата многодневки «Тур де Ски». По мнению спортсмена, нововведения могут быть выгодными для норвежца Йоханнеса Клэбо.

«Могу сказать, что спринтерских гонок стало больше, — заявил Крюков, слова которого приводит Sport24. — С чем это связано? С Клэбо или общей тенденцией? Непонятно, это спорный вопрос, его можно трактовать в пользу Клэбо». При этом Крюков отметил, что если Большунову удастся бежать короткие дистанции на уровне соперника, то норвежцы могут задуматься о правильности своего решения.

Что касается замены заключительного пасьюта на масс-старт в гору, Крюков заявил, что пока не знает полного регламента и не может комментировать ситуацию.