Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Японии во втором матче первого тура Лиги наций. Игра проходила в сербском городе Новый Сад на арене «СПЦ Войводина» и завершилась победой российской команды со счётом 3:1.

Подопечным Туомаса Саммельвуо удалось выиграть первый сет со счётом 25:22, однако во второй партии японцы выровняли игру — 23:25. Но в третьей и четвертой партиях сборная России уже не теряла контроля над игрой, что помогло одержать итоговую победу.

Этот матч стал для российской команды второй: на старте турнира подопечные Туомаса Саммельвуо встречались со сборной Франции и потерпели поражение.

Финальная стадия турнира состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.