Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна выразила мнение, что вегетарианство благоприятно влияет на её супруга. По словам Анны, Семак придерживается вегетарианства уже полгода.

«Полгода вегетарианства объективно меняют человека, — написала Анна в историях своего «Инстаграма». — Сергей Богданович выглядит на десять лет моложе».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству. «Зенит» выиграл Российскую Премьер-Лигу досрочно, узнав о своей победе после 27-го тура чемпионата. Команда Семака сыграла вничью с грозненским «Ахматом», но этого оказалось достаточно благодаря осечке «Локомотива» в Туле.

В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.