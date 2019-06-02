Продолжается первый тур розыгрыша мужской Лиги наций, в рамках которого мужская сборная России по волейболу встретится в командой Сербии. Матч состоится сегодня, 2 июня, и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Сегодняшний матч будет проходить в сербском городе Новый Сад на стадионе «СПЦ Войводина».

Данная встреча станет для сборной России третьей по счёту: на старте турнира команда под руководством Туомаса Саммельвуо встречалась с Францией и Японии. Россияне уступили французам со счётом 1:3, а затем обыграла японцев — 3:1.

Финальная стадия турнира состоится в Чикаго с 10 по 14 июля, в неё выйдут шесть команд, включая сборную США на правах организатора. Четвёрка сильнейших выйдет в решающий раунд, где сыграет в полуфиналах и финале.