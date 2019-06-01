Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов. Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. Первый гол был забит в самом начале встречи: уже на 24-й секунде арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», который успешно реализовал Мохамед Саллах. Второй гол был забит за 3 минуты до окончания основного времени: отличился форвард Дивок Ориги.

Погиб экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес

Бывший игрок «Севильи» и национальной сборной Испании Хосе Антони Рейес погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Спортсмену было 35 лет. Отмечается, что причиной аварии могло стать превышение скорости. Рейес начинал карьеру в «Севилье», затем перешел в лондонский «Арсенал», где стал чемпионом Англии. Следом поиграл за «Реал», «Атлетико» и «Севилью». За это время он пять раз побеждал в Лиге Европы — два раза в составе «Атлетико» и три раза в составе «Севильи».

Сборная России по волейболу обыграла Японию в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу провела второй матч в первом туре Лиге наций, где встречалась с командой Японии. Россияне одержали победу со счётом 3:1. Следующим соперником команды станут хозяева турнира сборная Сербии, матч состоится 2 июня.

Карен Хачанов вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Словакии Мартином Клижаном в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/8 финала соревнований. За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хачанов сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, разгромившим австралийца Джордана Томпсона.

«Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Барселоной»

Петербургский «Зенит» может сыграть товарищеский матч с каталонской «Барселоной». Ожидается, что игра будет проходить в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Изначально появилась информация о том, что матч состоится уже этим летом — 1 августа. Однако позже генеральный директор клуба Александр Медведев сообщил, что поединок запланирован на 2020 год, так как на его организацию нужно время.