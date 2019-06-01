Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Словакии Мартином Клижаном в матче третьего круга «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:3 в пользу Хачанова. Таким образом, россиянин вышел в 1/8 финала соревнований.

Продолжительность поединка составила 1 час 41 минуту, за это время Хачанов пять раз подал навылет, не допустил ни одной ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из семи. Клижан сделал один эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал два брейка.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хачанов сыграет с аргентинцем Хуаном-Мартином дель Потро, разгромившим австралийца Джордана Томпсона.

Напомним, действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Рафаэль Надаль.