«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 1 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка тренеры команд огласили составы на игру.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение начать матч в следующем составе: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Маурисио Почеттино включил в стартовый состав «Тоттенхэма» следующих игроков: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.

Встреча будет проходить в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Ранее стало известно, что матч начнётся с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке сборной Испании Хосе Антонио Рейесе.