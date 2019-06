«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 1 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка тренеры команд огласили составы на игру.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение начать матч в следующем составе: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

