«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 1 июня, и начнётся в 22:00 по московскому времени. За час до стартового свистка тренеры команд огласили составы на игру.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп принял решение начать матч в следующем составе: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Our line-up for the #UCLfinal…#WeAreLiverpool
— Liverpool FC (@LFC) June 1, 2019
Маурисио Почеттино включил в стартовый состав «Тоттенхэма» следующих игроков: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Уинкс, Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон, Кейн.
#THFC: Lloris (C), Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Winks, Sissoko, Eriksen, Dele, Son, Kane. @WilliamHill latest (18+) https://t.co/1HRJd1Kg3B#UCLfinal ⚪️ #COYS pic.twitter.com/llnpxbjrdn
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 1, 2019
Встреча будет проходить в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Ранее стало известно, что матч начнётся с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке сборной Испании Хосе Антонио Рейесе.