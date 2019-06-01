Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на открытом чемпионате Франции. В матче третьего круга россиянка встречалась с представительницей Испании Алёной Большовой-Задойновой и потерпела поражение со счётом 6:2, 7:5.

Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Александрова в третий раз в своей карьере играла в основной сетке турнира, выход в третий круг «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением 24-летней россиянки на турнирах «Большого шлема».

В 1/8 финала соревнований Большова-Задойнова будет встречаться с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Ирина Бегу (Румыния).

Напомним, действующей победительницей «Ролан Гаррос» является румынка Симона Халеп.