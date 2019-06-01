На арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит турнир по профессиональному боксу. Главным событием вечера станет титульная встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть здесь.

Ранее Джошуа обратился к Руису с просьбой быть сдержанным в трэш-токе. По заявлению британца, он нанесет Руису максимальный ущерб, в том числе сломает челюсть сопернику, если тот начнет негативно выражаться в его адрес.

Изначально Джошуа должен был драться с Джареллом Миллером, но тот попался на допинге и выбыл из титульного боя с главным тяжем планеты