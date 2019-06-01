Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга американка встречалась со своей соотечественницей Софьей Кенин и потерпела поражение со счётом 2:6, 5:7.

Продолжительность поединка составила 1 час 32 минуты, за это время Уильямс десять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала всего один брейк-пойнт из семи. Её соперница не подала ни одного эйс, один раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кенин предстоит поспорить с представительницей Австралии Эшли Барти, которая выбила из борьбы немку Андреа Петкович.

Напомним, действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп.