«Ливерпуль» открыл счёт в матче с «Тоттенхэмом». На 24-й секунде матча нападающий команды Клоппа Мохамед Салах забил гол с пенальти.

Арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый, так как мяч, по его мнению, попал в руку полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.

Напомним, команды встречаются в финале Лиги чемпионов, игра проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». В полуфинале «Тоттенхэм» выбил из борьбы амстердамский «Аякс», «Ливерпуль» одержал победу над «Барселоной».

Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем экс-игроке сборной Испании Хосе Антонио Рейесе. Спортсмен скончался в результате дорожно-транспортного происшествия.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.