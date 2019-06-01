Российский фигурист Алексей Ерохов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал, кому отдаст предпочтение в финале Лиги чемпионов.

На своей странице в «Инстаграме» Ерохов опубликовал фото, на котором он одет в игровую футболку «Ливерпуля». «YNWA», — написал Ерохов.

Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров 2018 года. В минувшем сезоне спортсмен вышел на взрослый уровень, но не выступал из-за травм.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» встречается с «Тоттенхэмом». В полуфинале команда Юргена Клоппа выбила из борьбы «Барселону», «Тоттенхэм» преодолел «Аякс». на 24-й секунде финального матча «Ливерпуль» открыл счёт, реализовав пенальти. Автором забитого гола стал египтянин Мохамед Салах.