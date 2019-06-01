В время финального матча Лиги чемпионов, в котором встречаются английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», на поле выбежала болельщица.

Фанатка, прорвавшаяся на газон, оказалась практически обнажённой — единственным предметом одежды на ней был купальник. Инцидент произошёл в первом тайме встречи.

Самый интересный момент в первом тайме pic.twitter.com/Q3Bn72gm9C — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) June 1, 2019

Напомним, игра проходит в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Счёт был открыт на 24-й секунде встречи: нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал одиннадцатиметровый.

В полуфинале команда Юргена Клоппа выбила из борьбы «Барселону», «Тоттенхэм» преодолел «Аякс».

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.