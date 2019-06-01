В Мадриде проходит финальный матч Лиги чемпионов, в котором принимают участие английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». После первого тайма команда Юргена Клоппа выигрывает со счётом 1:0.

Автором единственного забитого гола стал египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Форвард реализовал пенальти уже на 24-й секунде встречи. Арбитр принял решение назначить одиннадцатиметровый, так как мяч, по его мнению, попал в руку полузащитника «Тоттенхэма» Муссы Сиссоко.

В конце первой сорокапятиминутки травму получил бельгийский защитник «Тоттенхэма» Ян Фертонген, однако после небольшой паузы футболист смог вернуться в игру.

Напомним, встреча проходит на стадионе «Ванда Метрополитано», прямую трансляцию можно посмотреть здесь. В полуфинале «Ливерпуль» обыграл «Барселону», «Тоттенхэм» справился с «Аяксом».