Руководство французского «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в приобретении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за португальца 140 миллионов евро. Самому футболисту руководство хочет предложить зарплату в размере 50 миллионов евро в год. Если трансфер осуществится на таких условиях, Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Напомним, Роналду защищает цвета итальянского «Ювентуса», к которому присоединился прошлым летом. До этого португальский форвард входил в состав мадридского «Реала». В минувшем сезоне «Ювентус» одержал уверенную победу в чемпионате Италии. «ПСЖ» также выиграл национальный чемпионат, став лучшей командой Франции.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет избавиться от Леандро Паредеса, который перешел из «Зенита».