«Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов 2018/19, в финальном матче обыграв «Тоттенхэм». Игра проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

Автором первого забитого гола стал египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. На 24-й секунде арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма», так как мяч, по его мнению, попал в руку полузащитника Муссы Сиссоко. Салах на 2-й минуте уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

«Тоттенхэм» сравнять счёт так и не смог, а за три минуты до окончания встречи пропустил второй гол. Точный удар себе в актив занёс нападающий Дивок Ориги.

Главный судья встречи добавил к основному времени пять минут, но изменить счёт командам уже не удалось.