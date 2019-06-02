Хоккейный клуб НХЛ «Бостон Брюинс» одержал победу в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли над командой «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счетом 7:2.

Первый период остался полностью за «Бостоном», гости забросили «Блюз» три безответных шайбы, постарались Бержерон, Койл и Курали. На сорок первой секунде второго периода Пастрняк сделал счет 4:0. Иван Барбашев и Колтон Парэйко размочили счет, однако затем «Бостон» забил еще три раза: шайбы на счету Крюга, Аккьяри и Юханссона.

На данный момент после двух сыгранных матчей счёт в серии в пользу «Бостона» — 2:1. В первой игре, которая состоялась на арене «Брюинс», одержали победу хозяева встречи. Во втором матче сильнее оказались игроки «Сент-Луиса»: игра завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей. Заброшенной шайбой отметился российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Следующая встреча пройдет во вторник, 4 июня.