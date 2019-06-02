Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как сборная России сейчас поддерживает временно отстраненную коллегу Маргариту Васильеву, а также рассказала о том, какие сложности возникают у спортсменов с системой ADAMS.

«Мы периодически общаемся с Маргаритой и, конечно, все ждем положительного исхода этой ситуации! Она сильный спортсмен и нужна команде!», — заявила Куклина в интервью порталу Nevasport.

Что касается системы ADAMS, по мнению биатлонистки, всю ответственность несет только спортсмен. «В систему пытаются вносить коррективы каждый год для удобства спортсменов. Ничего сложного нет, просто надо побольше уделять внимания и не забывать, что это, в первую очередь, нужно мне, а не другому лицу», — рассказала биатлонистка.

Напомним, из-за некорректного обращения с системой ADAMS Маргарита Васильева получила три флажка за пропуски допинг-тестов, сейчас спортсменка ожидает вынесения решения.