Немецкий футбольный тренер ФК «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в Лиге чемпионов. Слова Клоппа цитирует портал BBC.

По словам Клоппа, эта ночь стала лучшей в профессиональной жизни. «Я так рад за всех этих парней и мою семью. Они выстрадали эту победу, сражаясь за меня. Они заслуживают этого больше, чем кто-либо», — рассказал специалист после игры.

«Вы когда-нибудь видели подобную команду, которая борется даже тогда, когда заканчивается горючее в баке?», — заявил Клопп, добавив, что владельцы клуба никогда не оказывали давление на команду.

Напомним, в финале Лиги чемпионов встретились две английские команды: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Команда Юргена Клоппа одержала победу со счетом 2:0.