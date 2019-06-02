Форвард французского клуба «Пари-Сен Жермен» и сборной Бразилии Неймар получил обвинения в изнасиловании. Информацию сообщает портал GloboEsporte.com.

По словам пострадавшей, бразилец оплатил билет девушки до Парижа. Само происшествие случилось 15 мая в отеле Sofitel Paris. Как заявила девушка, Неймар прибыл к ней под вечер, был пьян и в определенный момент применил насилие по отношению к девушке.

Сам Неймар обвинения в изнасиловании отрицает, такая же позиция у его представителей и отца. В своем «Инстаграме» футболист выложил видео, в котором опровергает заявления девушки. «Из-за вымогательства мне приходится разоблачать свою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», — заявил Неймар.

Сейчас Неймар находится в расположении сборной Бразилии и готовится к выступлению на Кубке Америки.