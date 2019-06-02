Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился своими соображениями по поводу кандидатуры на получение награды «Золотой мяч». Слова игрока приводит портал Goal.com.

По мнению ван Дейка, «Золотой мяч» по итогам года должен получить аргентинский нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. «Если я выиграю, я заберу награду. Хотя на мой взгляд, он должен выиграть. Месси всё ещё лучший в мире независимо от того, попал он в финал Лиги чемпионов или нет», — заявил защитник после победы в финале Лиги чемпионов.

Напомним, ван Дейк в составе «Ливерпуля» стал обладателем Кубка Лиги чемпионов в этом сезоне. В полуфинале турнира «Ливерпуль» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и квалифицировался в финал.