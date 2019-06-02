Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о том, как она справилась с непопаданием в сборную в сезоне-2017/18, а также прокомментировала ситуацию Максима Цветкова.

«Вроде бы выполняешь критерии отбора, а в сборной места для тебя нет. Но как показывает практика — это только делает спортсмена сильнее!», — рассказала Куклина в интервью порталу Nevasport. «Россия очень большая страна, много сильных и талантливых спортсменов, а сборная не резиновая. И я это понимаю», — заявила спортсменка.

По мнению Ларисы Куклиной, не попавший в списки сборной Максим Цветков еще вернется в команду. «Пожелаю терпения и не терять желания!», — заключила спортсменка.

Напомним, сборная России на этой неделе завершила тренировочный сбор в Белокурихе.