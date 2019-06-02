Российские атлеты могут не поехать на Летние Олимпийские игры в Токио 2020 года из-за скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Согласно информации британского издания The Sun, IAAF завела дисциплинарное дело в отношении Лысенко: по данным федерации он не вносил данные в систему допинг-контроля АДАМС, не позволяя проводить инспекторам контроль вне соревнований. Спортсмен имеет временное отстранение с 3 августа 2018 года.

Как сообщает британская пресса, люди из руководства Всероссийской федерации легкой атлетики помогали Лысенко скрывать выступления на соревнованиях с допингом, изготавливая необходимые документы.

Напомним, ВФЛА все еще не восстановлена в правах Международной федерацией легкой атлетики, и спортсменам для участия приходится получать разрешение IAAF. В 2018 году исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство.