Американская модель Кинси Волански стала знаменитостью после своей выходки в финале футбольной лиги чемпионов. vitalyuncensored.com Менее чем за сутки на «Инстаграм» девушки подписалось более полутора миллионов человек.

Волански в первом тайме выбежала на поле в откровенном купальнике, после чего её задержали представители охраны и увели с поля. Девушка прорекламировала на своей одежде эротический сервис, которым владеет её молодой человек, российский пранкер Виталий Здоровецкий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kinsey Wolanski (@kinsey_sue) 1 Июн 2019 в 4:51 PDT

Напомним, вчера в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Победу одержал «Ливерпуль» со счетом 2:0, голы забивали Мохаммед Салах и Дивок Ориги.