Американская модель Кинси Волански стала знаменитостью после своей выходки в финале футбольной лиги чемпионов. vitalyuncensored.com Менее чем за сутки на «Инстаграм» девушки подписалось более полутора миллионов человек.
Волански в первом тайме выбежала на поле в откровенном купальнике, после чего её задержали представители охраны и увели с поля. Девушка прорекламировала на своей одежде эротический сервис, которым владеет её молодой человек, российский пранкер Виталий Здоровецкий.
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Напомним, вчера в Мадриде состоялся финал Лиги чемпионов, в котором встретились две английские команды — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Победу одержал «Ливерпуль» со счетом 2:0, голы забивали Мохаммед Салах и Дивок Ориги.