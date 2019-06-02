Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» отметила причастность команды к победе английского «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

Сообщение после финального свистка в игре «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» появилось в официальном «Твиттере» ростовчан.

«Парни из «Ливерпуля» пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли Лигу чемпионов», — гласит сообщение.

Парни из @LFC пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли @ChampionsLeague 😧😧😧 — Football Club Rostov (@rostovfc) 1 июня 2019 г.

Речь в сообщении идет об эпизоде на зимних сборах в межсезонье.

Напомним, вчера, 1 июня, в финале самого престижного футбольного клубного турнира «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0. На 24-й секунде в матче был назначен пенальти, который реализовал Мохаммед Салах, а затем отличился Дивок Ориги.