Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился новыми фотографиями с отдыха в компании главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка и его семьи.
В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию с яхты в Латвии. На ней Панарин примерил куртку главного тренера сборной России по хоккею — такая была у Олега Знарка во время его работы с национальной командой.
С 2016 года Артемий Панарин встречается с дочерью хоккейного тренера, моделью Алисой Знарок.
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Ранее Панарин выкладывал видео, как он играет с Олегом Знарком в аэрохоккей, а также называл московский «Спартак» в интервью родным клубом, поскольку отец его девушки возглавил этот клуб..