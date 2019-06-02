Российский нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин поделился новыми фотографиями с отдыха в компании главного тренера московского «Спартака» Олега Знарка и его семьи.

В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию с яхты в Латвии. На ней Панарин примерил куртку главного тренера сборной России по хоккею — такая была у Олега Знарка во время его работы с национальной командой.

С 2016 года Артемий Панарин встречается с дочерью хоккейного тренера, моделью Алисой Знарок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram M&M’s Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 1 Июн 2019 в 10:01 PDT

Ранее Панарин выкладывал видео, как он играет с Олегом Знарком в аэрохоккей, а также называл московский «Спартак» в интервью родным клубом, поскольку отец его девушки возглавил этот клуб..