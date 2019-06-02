Американская теннисистка Серена Уильямс сорвала пресс-конференцию австрийца Доминика Тима на «Ролан Гаррос» после того, как проиграла Софье Кенин и вылетела с турнира. Об этом сообщает портал Daily Express.

По окончании матча спортсменка должна была провести пресс-конференцию, однако в главном зале в это время с журналистами общался Доминик Тим, который ранее прошел в 1/8 финала турнира, обыграв Пабло Куэваса в четырех сетах.

Уильямс отказалась ждать окончания пресс-конференции и для того, чтобы американка вышла к журналистам, организаторы турнира досрочно завершили пресс-конференцию австрийца. Тим на это отреагировал очень резко: «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Я должен уйти, потому что она не может подождать?».

Сообщается, что продолжить общение с журналистами в другом помещении Тим отказался.